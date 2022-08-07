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Андрей Филатов: Дворкович выиграл с разгромным счетом, такого в истории ФИДЕ еще не было

Сегодня в индийском Ченнае представитель России Аркадий Дворкович с большим запасом выиграл выборы президента Международной шахматной федерации. Таким образом, Дворкович продлил свои полномочия еще на четыре года.
07 августа 2022 19:43
автор: Юрий Волохов

Соперником действующего президента ФИДЕ был украинец Андрей Баришпольц.

За Дворковича проголосовали 157 делегатов Генеральной ассамблеи, за Баришпольца — всего 16.

Сегодня же в Центральном доме шахматиста в Москве состоялась пресс-конференция главы Федерации шахмат России Андрея Филатова, посвященная выборам президента ФИДЕ.

- Честно скажу – не ожидал такого итога. Еще никогда в истории избрания президента ФИДЕ победитель не одерживал победу с таким разрывом. Мы ожидали уверенной победы, но такого разгрома не ждали, - начал глава ФШР.

- Еще несколько месяцев назад казалось, что у Аркадия Дворковича нет шансов на избрание. В мире была развернута большая пропагандистская кампания с целью показать, что Россия находится в изоляции; однако результаты выборов показали, что это не так. Постепенно положение менялось; в итоге главный конкурент Дворковича французский гроссмейстер, вице-президент ФИДЕ Башар Куатли, понимая, что ситуация для него плачевна, в последний день снял свою кандидатуру, - пояснил Филатов.

источник: «Советский спорт»
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