Андрей Филатов: Дворкович выиграл с разгромным счетом, такого в истории ФИДЕ еще не было

Соперником действующего президента ФИДЕ был украинец Андрей Баришпольц.

За Дворковича проголосовали 157 делегатов Генеральной ассамблеи, за Баришпольца — всего 16.

Сегодня же в Центральном доме шахматиста в Москве состоялась пресс-конференция главы Федерации шахмат России Андрея Филатова, посвященная выборам президента ФИДЕ.

- Честно скажу – не ожидал такого итога. Еще никогда в истории избрания президента ФИДЕ победитель не одерживал победу с таким разрывом. Мы ожидали уверенной победы, но такого разгрома не ждали, - начал глава ФШР.

- Еще несколько месяцев назад казалось, что у Аркадия Дворковича нет шансов на избрание. В мире была развернута большая пропагандистская кампания с целью показать, что Россия находится в изоляции; однако результаты выборов показали, что это не так. Постепенно положение менялось; в итоге главный конкурент Дворковича французский гроссмейстер, вице-президент ФИДЕ Башар Куатли, понимая, что ситуация для него плачевна, в последний день снял свою кандидатуру, - пояснил Филатов.