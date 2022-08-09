Президент ФШР: Команда Дворковича достойно справилась с вызовами

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал федеральным СМИ переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы ФИДЕ.

«Несмотря на то что многие турниры во всех видах спорта были отменены, команда Дворковича достойно справилась с вызовами. Для шахмат пандемия оказалась в том числе и временем новых возможностей в связи с особенностями нашего вида спорта. Дворкович выступил как новатор: резкий всплеск интереса к шахматам в онлайне позволил ФИДЕ получить дополнительные источники дохода. Делегаты конгресса ФИДЕ высоко оценили такой подход», - сказал Филатов.

Добавим, что Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с 2018 года. Под его руководством организация запретила проводить соревнования в России и перенесла Всемирную шахматную олимпиаду в индийский Ченнай, именно в этом городе проходили выборы президента ФИДЕ.