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Дворкович уверен, что Карлсен еще примет участие в матче за мировую шахматную корону

В этом году норвежец принял решение сняться из-за недостатка мотивации.
09 августа 2022 13:45
автор: Александр Шульгин

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказал предположение, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен еще примет участие в матчах за мировую шахматную корону.

«Конечно, жаль, что он принял свое решение. Но тем не менее я уверен, что интерес к такому матчу все равно будет большой. В том числе благодаря огромным шахматным аудиториям в Китае и России, а также в странах, где любят шахматы, в Индии в том числе.

Есть хороший шанс, что он вернется. После какого-то перерыва», - приводит слова Дворковича крупное российское СМИ.

Напомним, Карлсен второй год подряд должен был отстаивать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, однако заявил, что испытывает недостаток мотивации и снялся с поединка. Таким образом, Непомнящий сыграет с китайским гроссмейстером, занявшим второе место.

Это интересно:
Дворкович уверен, что Карлсен еще примет участие в матче за мировую шахматную корону
В этом году норвежец принял решение сняться из-за недостатка мотивации.
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