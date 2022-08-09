Дворкович уверен, что Карлсен еще примет участие в матче за мировую шахматную корону

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказал предположение, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен еще примет участие в матчах за мировую шахматную корону.

«Конечно, жаль, что он принял свое решение. Но тем не менее я уверен, что интерес к такому матчу все равно будет большой. В том числе благодаря огромным шахматным аудиториям в Китае и России, а также в странах, где любят шахматы, в Индии в том числе.

Есть хороший шанс, что он вернется. После какого-то перерыва», - приводит слова Дворковича крупное российское СМИ.

Напомним, Карлсен второй год подряд должен был отстаивать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, однако заявил, что испытывает недостаток мотивации и снялся с поединка. Таким образом, Непомнящий сыграет с китайским гроссмейстером, занявшим второе место.