Крамник вошел в состав консультативного совета ФИДЕ

Российский гроссмейстер Владимир Крамник вошел в состав нового органа ФИДЕ.
Как сообщает пресс-служба организации, четырнадцатый чемпион мира стал членом консультативного совета, который учредил президент FIDE Аркадий Дворкович. Отмечается, что задачей нового органа будет предоставление рекомендаций руководящим органам федерации по наиболее важным вопросам шахматной жизни.
Также членами совета стали нидерландец Патрик ван Хуландт, бразилец Дарси Лима и президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Абдулла Салем.
Председателем нового органа стал генсек Индийской шахматной федерации Бхарат Сингх Чаухан.
источник: «Советский спорт»