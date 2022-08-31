Карлсен отказался от защиты титула чемпиона мира из-за страха поражения

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен пояснил, почему он отказался защищать свой титул в 2023 году.

«Страх поражения – это одна из важных причин, по которым я отказался от защиты чемпионского титула. Я больше не получаю удовольствия», - сказал Карлсен в интервью Лексу Фридману.

Напомним, что защищать титул чемпиона мира Карлсен должен был снова в поединке с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов. Теперь 32-летний уроженец Брянска будет играть за шахматную корону со спортсменом, ставшим вторым на том же турнире претендентов, китайцем Дином Лижэнем.