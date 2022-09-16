На Суперфиналах чемпионатов России правят триумвираты

Соревнования проходят в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Место проведения - Чувашский государственный художественный музей.

В открытом турнире идет плотная борьба: за шесть игровых дней сыграно всего четыре результативных партии из 36. С 3,5 набранными очками лидируют Санан Сюгиров, Даниил Дубов и Владислав Артемьев.

Положение после 6-го тура:

1-3. Санан Сюгиров, Даниил Дубов, Владислав Артемьев - по 3,5 очка, 4-11. Максим Матлаков, Евгений Наер, Максим Чигаев, Илья Ильюшенок, Володар Мурзин, Александр Рахманов, Евгений Томашевский, Андрей Есипенко - по 3, 12. Арсений Нестеров - 1,5.

Пары 7-го тура:

Мурзин - Ильюшенок, Рахманов - Артемьев, Дубов - Томашевский, Чигаев - Есипенко, Наер - Сюгиров, Матлаков – Нестеров.

Женское соревнование традиционно проходит более кровопролитно: лидеры сменяют друг друга на протяжении всей пройденной дистанции. Как и в открытом турнире, у женщин лидеров также трое. Пока что наиболее солидную игру, с победами и без поражений, показывает Марина Гусева, которая набрала 4 очка. Столько же в активе у четырехкратной чемпионки России Валентины Гуниной и дебютантки Суперфинала Екатерины Гольцевой.

Положение после 6-го тура:

1-3. Марина Гусева, Валентина Гунина, Екатерина Гольцева - по 4, 3-7. Алиса Галлямова, Ольга Гиря, Дарья Чарочкина, Наталья Погонина - по 3, 8-11. Алина Бивол, Евгения Овод, Лея Гарифуллина, Мария Якимова - по 2,5, 12. Яна Жапова - 2.

Пары 7-го тура:

Жапова - Гарифуллина, Гиря - Гунина, Чарочкина - Гольцева, Бивол - Погонина, Галлямова - Гусева, Овод - Якимова.

В субботу 17 сентября на турнире выходной день. Запланирована обширная дополнительная социальная программа.

Общий гарантированный призовой фонд Суперфиналов составляет 11 миллионов рублей: в открытом турнире - 7 миллионов рублей, в женском - 4 миллиона рублей.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Чувашской Республики и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Генеральный партнер ФШР - ПАО «Фосагро». Партнеры соревнования: ПАО «Аэрофлот», АО «АККОНД», АО «Газпромбанк» и КБ «Локо-Банк» (АО). Генеральный информационный партнер - «Авторадио Чебоксары», информационный партнер - газета «Советская Чувашия».