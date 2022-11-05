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Источник: Карпов по-прежнему в тяжелом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь

Бывший шахматист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
05 ноября 2022 15:17
автор: Артур Гичунцев

Телеграм-канал 112 опубликовал информацию о текущем состоянии бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

По данным источника, известный гроссмейстер по-прежнему в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его.

Напомним, 29 октября Карпов неудачно упал у выхода из ресторана. По некоторым данным, шахматист был в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали бывшему спортсмену отек мозга, множественные переломы, гематомы и кровоизлияние.

источник: Телеграм-канал 112
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Источник: Карпов по-прежнему в тяжелом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь
Бывший шахматист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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