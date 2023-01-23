ФШР наградила первого президента Татарстана и установила взносы в размере 0,00 рублей

Была принята отставка исполнительного директора ФШР Марка Глуховского, которому члены Набсовета выразили благодарность за проделанную работу. Новым исполнительным директором ФШР стал Александр Ткачев. Решение было принято единогласно.

Также Набсовет принял решение о награждении Золотым знаком ФШР первого президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева и президента Федерации шахмат Республики Татарстан Геннадия Николаевича Захарова.

Были утверждены календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2023 год, а также установлены размеры вступительных и ежегодных членских взносов в ФШР на 2023 год равные 0,00 рублей.