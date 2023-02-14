Поткин рассказал, как обыграть Карлсена

«Если мы говорим о победе в классических шахматах, то вам необходимо провести на самом высоком уровне все 3 стадии шахматной партии и держать концентрацию до самого конца. Магнус будет делать каждый ход на 7 баллов из 10, а вам необходимо быть готовым выбивать 8 и 9 баллов! Для меня в этом плане образцовая победа Непомнящего над Магнусом в Вейке 2011 года. Я видел, как на протяжении всей партии у Яна горели глаза. В тот день ему удалось раскрыть свой талант полностью и сыграть одну из лучших игр в карьере», - сказал Поткин в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.