Поткин о поведении Карякина на первенстве мира: Оставил себе самый маленький номер, где было холодно

«Для меня было большой честью помогать Сергею на шахматном пути, включая турнир Претендентов и матч на первенство мира против Магнуса Карлсена. Всегда поражало умение Сергея проявлять стойкость в защите и концентрацию в самых непростых ситуациях. Во время матча на первенство мира в Нью-Йорке у нас было 3 номера на этаже. Сергей сам выбрал для доктора самый большой номер, для меня средний, а для себя оставил самый маленький, где порой было достаточно прохладно. Такой спартанский подход позволял спасать самые безнадежные позиции против лучшего шахматиста в мире. При большой работе над шахматами и возможностями игры против лучших шахматистов мира у Сергея остается высокий потенциал для спортивного роста», - сказал Поткин в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой