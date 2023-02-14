Поткин о матче за звание чемпиона мира: Готовь лошадей к битве

«Я уверен, что Ян сильный духом спортсмен. Матч на первенство мира — противостояние сильнейших, в котором соперник всегда будет защищаться изо всех сил и пытаться использовать минимальное преимущество. Это в сочетании с вниманием всего мира и создает высокое напряжение. Не будем забывать и о важной истине. Готовь лошадей к битве, но победа будет от Господа», - сказал Поткин в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля, точное место проведения мероприятия все еще официально не объявлено.