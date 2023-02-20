Александра Горячкина: Российская федерация шахмат меня игнорирует

– Александра, нет ли у вас мыслей о смене гражданства и места жительства? Некоторые шахматистки уже меняют. Про кого-то слухи ходят…– Знаете, в последние полгода Российская федерация шахмат меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной «сборницей» без финансирования…– Это как так?– Не знаю, как так (улыбается). Я думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром – и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Но далеко она пока не зашла, — сказала Горячкина «Чемпионату».