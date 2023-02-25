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Президент ФШР Филатов поздравил Карякина с избранием главной Федерацией шахмат Московской области

Гроссмейстер был единогласно избран президентом Федерации шахмат Московской области.
25 февраля 2023 17:42
автор: Юрий Волохов

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил Сергея Карякина с избранием главной Федерацией шахмат Московской области.

Выборы прошли в подмосковном Домодедове, Карякин был единственным кандидатом.

— Хочу поздравить Сергея Карякина с избранием на позицию президента шахматной федерации Подмосковья. Это один из крупнейших и активно развивающихся регионов России с богатыми шахматными традициями и возможностями для развития нашего вида спорта.

Я рад, что Сергей получил возможность отвлечься от деструктивной критики ФШР, которой он занимался последний год. Теперь он сможет сосредоточиться на достижении реальных результатов по развития шахмат в Подмосковье. Есть объективные показатели работы, который будут видны через год‑другой. Как будет развиваться программа «Шахматы в школах», насколько вырастет количество команд‑участниц Белой Ладьи, появится ли у региона своя команда, достойно выступающая в премьер‑лиге? Может быть, в Подмосковье появятся новые центры шахматного развития, пройдут новые турниры? Желаю Сергею и его команде успеха в этом сложном и интересном проекте, — сказал Филатов в интервью «Матч ТВ».

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