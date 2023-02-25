Владимир Поткин: У Карякина есть знание дела и энергия

«Поздравляю Сергея с избранием на пост президента Федерации шахмат Подмосковья. Хорошо, что у него есть: знание дела, мотивация, время и энергия для развития шахматной жизни в регионе.

Буду рад помочь Федерации в деле, которому посвятил большую часть своей жизни — тренерской миссии. Также созданию и развитию профессионального центра спортивной подготовки спортсменов.

Поиску и развитию молодых талантов в регионе, которые смогут при хорошей подготовке войти в состав сборной России.

В Подмосковье сосредоточено много талантливых тренеров, буду рад нашему взаимодействию и передаче своего опыта подготовки», - сказал Поткин в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

В субботу 25 февраля состоялись выборы главы Федерации шахмат Подмосковья. На пост президента Федерации шахмат Подмосковья единогласно был избран гроссмейстер Сергей Карякин. Вице-президентами стали Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннулин.