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Валентина Гунина: Костенюк ушла из сборной, какой кошмар!

Международный гроссмейстер Валентина Гунина выразила сожаление из-за решения чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк сменить спортивное гражданство на швейцарское.
Валентина Гунина: Костенюк ушла из сборной, какой кошмар!
26 февраля 2023 00:10
автор: Дарья Савинова

- Какие взаимоотношения между игроками в женской сборной России по шахматам?

- Я обожаю играть за команду! У нас очень душевная атмосфера, плюс три тренера, есть и врач и массажист! Кайф… Жалко, что от нас ушла Александра Костенюк, мы с ней больше 10 лет в сборной — какой кошмар!

- Костенюк в интервью сказала: «шахматного таланта, на мой взгляд, мне не хватает, есть спортивный характер, усидчивость». А у вас есть талант?

- Безусловно. Иначе как бы я всех этих «теток» обыгрывала? Иногда еще и «дядек». А вот Александра преуменьшает про себя, это из разряда: умный думает, что он дурак, а дурак думает, что умный.

- Талант вообще существует, или дело в характере, трудоспособности?

- Талант талантом, но самое главное на мой взгляд, это умение много работать, и физически тоже. А это всегда тяжело.

источник: «Советский спорт»
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