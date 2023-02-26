Валентина Гунина о своем дебютном репертуаре: Готовим «водородную бомбу»

- За выступлениями каких шахматистов следите?
- Слежу за всеми турнирами, кроме интернетных. Я фанат шахмат. Болею всегда за наших, хоть и в последнее время мы обязаны играть под нейтральным флагом и без гимна.
- Какие изменения в профессиональной деятельности произошли в последние годы?
- Еле встаю с кровати дома и пытаюсь играть в классику. Иногда бывает, что испытываю кризис, но надеюсь, что скоро начну и физическое лечение, а не только моральное. Чтобы играть на турнирах, нужно здоровье, да много чего нужно! Как показал чемпионат мира, не только в классику нужна форма, но и в быстрые, и в блиц. Но в последнее время у меня прибавилось энергии, и я снова изобилую тысячей и одной идеей.
- Дебютный репертуар менялся?
- А то, как же! Мы с тренером (гроссмейстер Иван Попов) готовим шахматную «водородную бомбу». Чтобы, когда я вышла из своего состояния, мы могли бы показать всем «Кузькину мать».
- Самый яркий турнир в вашей жизни?
- Их много! За команду: три выигранные олимпиады и так далее. Личные, тут можно утонуть в перечислениях.
источник: «Советский спорт»