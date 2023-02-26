Сычев считает, что Непомнящий является фаворитом в матче за шахматную корону

«С шахматной точки зрения — это два одинаковых по силе игрока, каждый по-своему одаренный. Но Ян является легким фаворитом, потому что играл матч на первенство мира, знаком с этой кухней. Хотя, его опыт был достаточно негативный.

У Дин Лижэня есть сложности, сейчас в Китае строгая, антиковидная политика. Он последний турнир в Вейк-ан-Зее провалил. Все решится в конкретном матче, много будет зависеть от того, кто выиграет первую партию. Если что-то начнет у одного из них не получаться, то велик шанс, что психологическое преимущество будет на стороне другого», - сказал Сычев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля.