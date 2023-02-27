Валентина Гунина: Шахматы — моя отмазка, чтобы не мыть посуду

- В шахматах есть понятие - везение?
- А то, как же! Мы же, по сути, играем в рулетку, только тут еще подготовка играет свою роль.
- Эмоциональная стабильность во время партии, это про вас?
- В целом понятие эмоциональная стабильность — это не про меня. Но, как ни странно, во время партии я чувствую контроль над собой лучше, чем в жизни. Как говорит наш куратор в группе (я хожу на дбт курсы): «делайте то, что умеете лучше всего». Оказалось, что я могу лучше всего играть в шахматы! Это моя отмазка дома, чтобы не мыть посуду.
источник: «Советский спорт»