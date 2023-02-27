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Валентина Гунина: Шахматы — моя отмазка, чтобы не мыть посуду

Международный гроссмейстер Валентина Гунина рассказала о везении в шахматах.
Валентина Гунина: Шахматы — моя отмазка, чтобы не мыть посуду
27 февраля 2023 18:24
автор: Дарья Савинова

- В шахматах есть понятие - везение?

- А то, как же! Мы же, по сути, играем в рулетку, только тут еще подготовка играет свою роль.

- Эмоциональная стабильность во время партии, это про вас?

- В целом понятие эмоциональная стабильность — это не про меня. Но, как ни странно, во время партии я чувствую контроль над собой лучше, чем в жизни. Как говорит наш куратор в группе (я хожу на дбт курсы): «делайте то, что умеете лучше всего». Оказалось, что я могу лучше всего играть в шахматы! Это моя отмазка дома, чтобы не мыть посуду.

источник: «Советский спорт»
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