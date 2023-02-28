Федерация шахмат России официально вошла в состав Азиатской шахматной федерации

Пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР) сообщила о том, что организация официально перешла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

Отмечается, что данное решение было принято во вторник, 28 февраля, в Абу-Даби во время генеральной ассамблеи АШФ. По информации источника, 29 делегатов проголосовали за вступление ФШР, против - 1, воздержались - 6. Переход в Азиатскую федерацию состоится 1 мая 2023 года.

Добавим, что ФШР стала первой спортивной федерацией России, перешедшей из Европы в Азию.