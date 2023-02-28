ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Федерация шахмат России официально вошла в состав Азиатской шахматной федерации

С 1 мая российские гроссмейстеры смогут принимать участие на азиатских континентальных турнирах.
Федерация шахмат России официально вошла в состав Азиатской шахматной федерации
28 февраля 2023 16:20

Пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР) сообщила о том, что организация официально перешла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

Отмечается, что данное решение было принято во вторник, 28 февраля, в Абу-Даби во время генеральной ассамблеи АШФ. По информации источника, 29 делегатов проголосовали за вступление ФШР, против - 1, воздержались - 6. Переход в Азиатскую федерацию состоится 1 мая 2023 года.

Добавим, что ФШР стала первой спортивной федерацией России, перешедшей из Европы в Азию.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Федерация шахмат России официально вошла в состав Азиатской шахматной федерации
Федерация шахмат России официально вошла в состав Азиатской шахматной федерации
С 1 мая российские гроссмейстеры смогут принимать участие на азиатских континентальных турнирах.
28.02.2023 16:20
Шахматы
Гунина заявила, что шахматистам нужен психолог
Гунина заявила, что шахматистам нужен психолог
Международный гроссмейстер Валентина Гунина выразила мнение, что шахматистам необходимо следить за своим психологическим состоянием и обращаться к специалистам.
27.02.2023 18:53
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Валентина Гунина: Шахматы — моя отмазка, чтобы не мыть посуду
Валентина Гунина: Шахматы — моя отмазка, чтобы не мыть посуду
Международный гроссмейстер Валентина Гунина рассказала о везении в шахматах.
27.02.2023 18:24
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Сычев считает, что Непомнящий является фаворитом в матче за шахматную корону
Сычев считает, что Непомнящий является фаворитом в матче за шахматную корону
Российский шахматист Клементий Сычев поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
26.02.2023 13:25
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Валентина Гунина о своем дебютном репертуаре: Готовим «водородную бомбу»
Валентина Гунина о своем дебютном репертуаре: Готовим «водородную бомбу»
Международный гроссмейстер Валентина Гунина поделилась, какие изменения произошли в ее профессиональной карьере.
26.02.2023 00:26
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Валентина Гунина: Костенюк ушла из сборной, какой кошмар!
Валентина Гунина: Костенюк ушла из сборной, какой кошмар!
Международный гроссмейстер Валентина Гунина выразила сожаление из-за решения чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк сменить спортивное гражданство на швейцарское.
26.02.2023 00:10
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Владимир Поткин: У Карякина есть знание дела и энергия
Владимир Поткин: У Карякина есть знание дела и энергия
Международный гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал назначение Сергея Карякина на пост главы Федерации шахмат Московской области.
25.02.2023 23:51
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Президент ФШР Филатов поздравил Карякина с избранием главной Федерацией шахмат Московской области
Гроссмейстер был единогласно избран президентом Федерации шахмат Московской области.
25.02.2023 17:42
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Валентина Гунина о чемпионате мира по блицу: Тупо не вывезла по «физическим данным»
Валентина Гунина о чемпионате мира по блицу: Тупо не вывезла по «физическим данным»
Российская шахматистка Валентина Гунина оценила свой результат на чемпионате мира по блицу среди женщин.
25.02.2023 01:09
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий победил Ароняна на турнире в Дюссельдорфе
Российский гроссмейстер одержал первую победу на турнире.
23.02.2023 21:36
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика