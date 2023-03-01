Сергей Карякин: Решение перейти в АШФ — правильное

«Решение правильное, и в данном контексте оно верное со всех точек зрения — и с политической, и со спортивной. Там соперники более сильные, в особенности это сборные Индии и Китая, но и другие страны — тоже. Нам там будет сложнее. Надо понимать, что на европейские соревнования мы изначально приезжали как фавориты, а в Азии будут другие фавориты — мы будем, в лучшем случае, одни из многих. К этому надо быть готовыми.

Но это и хорошо — это спорт, борьба, это будет хороший стимул для наших спортсменов. Я уверен, что нам будет очень интересно выступать в азиатских первенствах, к тому же, там и отношение к россиянам лучше», — сказал Карякин «Газете.Ru».