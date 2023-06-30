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Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ, Горячкина поднялась на третью строчку

Международная шахматная федерация опубликовала июльский рейтинг.
30 июня 2023 23:54
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщается на сайте организации, опубликовавшей новую версию рейтинга.

В активе Непомнящего осталось 2779 баллов, он пропустил вперед американца Хикару Накамуру, который набрал 2787 баллов и поднялся с пятого на второе место.

Возглавляет июльский рейтинг норвежец Магнус Карлсен, на счету которого 2835 очков. В пятерке лучших также американец Фабиано Каруана, занимающий третье место с 2782 баллами и действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2780).

Вернувшийся в прошлом месяце в рейтинг россиянин Сергей Карякин сохранил за собой 11-е место (2750), Александр Грищук (2736) - 18-е. Еще один российский шахматист Никита Витюгов (2720) располагается на 25-м месте.

Женский рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань (2628 баллов). Россиянка Александра Горячкина (2557) поднялась с четвертого на третье место. Другая представительница России Екатерина Лагно с 2552 баллами занимает шестое место. Полина Шуваева – на 14-м месте (2496 баллов), Валентина Гунина – на 23-м (2457).

источник: FIDE
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