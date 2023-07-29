Шахматист Федосеев: больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях

Уроженец Санкт-Петербурга Владимир Федосеев объяснил, почему больше не хочет выступать под флагом России.

Напомним, отечественный шахматист сменил спортивное гражданство и теперь представляет Словению.

«Это – решение, меняющее всю жизнь. Это – вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях.

Надеюсь, мне больше не придется менять федерацию. Я сделал свой выбор и всерьез хочу выступать за Словению еще много лет», – цитирует Федосеева Chess.com.

28-летний россиянин – абсолютный чемпион Европы среди юношей до 18 лет. После событий 24 февраля 2022 года шахматист уехал в Испанию и стал играть под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).