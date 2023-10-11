Владислав Артемьев досрочно стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал досрочную победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам, который проходит в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (Пушкин).

После десяти проведённых туров 25-летний атлет записал в свой активе восемь очков и обеспечил себе первую строчку на турнире. В заключительном, 11-м туре он встретится с Александрой Горячкиной.

Ближайшим преследователем Артемьева является Евгений Наер, который после десяти туров набрал шесть баллов.