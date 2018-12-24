Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве - Советский спорт
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    • Шахматы24 декабря 2018 18:21Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

    Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве

    Почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов скончался в Москве от переохлаждения. Об этом сообщают РИА Новости.

    В субботу, 22 декабря, в московскую больницу был госпитализирован неизвестный мужчина с улицы Профсоюзная с обморожением конечностей. Позже стало известно, что мужчиной оказался 80-летний гроссмейстер Дубов. В воскресенье он скончался, не приходя в сознание.

    Дубов является автором системы коэффициентов. Специалист также работал международным арбитром и занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.

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