Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве

Шахматы 24 декабря 2018 18:21 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов скончался в Москве от переохлаждения. Об этом сообщают РИА Новости.

В субботу, 22 декабря, в московскую больницу был госпитализирован неизвестный мужчина с улицы Профсоюзная с обморожением конечностей. Позже стало известно, что мужчиной оказался 80-летний гроссмейстер Дубов. В воскресенье он скончался, не приходя в сознание.

Дубов является автором системы коэффициентов. Специалист также работал международным арбитром и занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.