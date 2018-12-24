Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве

Почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов скончался в Москве от переохлаждения. Об этом сообщают РИА Новости.
В субботу, 22 декабря, в московскую больницу был госпитализирован неизвестный мужчина с улицы Профсоюзная с обморожением конечностей. Позже стало известно, что мужчиной оказался 80-летний гроссмейстер Дубов. В воскресенье он скончался, не приходя в сознание.
Дубов является автором системы коэффициентов. Специалист также работал международным арбитром и занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.