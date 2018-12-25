Сергей Карякин: Каруана берет свое фантастической работоспособностью, любую позицию стремится досчитать до конца

Шахматы 25 декабря 2018 20:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий, Волохов Юрий

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о стиле игры недавнего претендента на мировую корону Фабиано Каруаны.

- Один очень сильный шахматист, фамилию называть не буду, говорил мне, что Каруана берет свое фантастической работоспособностью. Поэтому добивается прекрасных результатов в классические шахматы. Но в рапиде и блице ему не хватает интуиции. А это очень важное качество в игре с укороченным контролем.

У Фабиано такая манера: он стремится досчитать до конца почти любую позицию. Многие, в том числе Карлсен, больше играют за счет интуиции. Причем Магнус играет достаточно быстро и часто интуитивно, но при этом делает очень сильные ходы, - рассказал Карякин в интервью "Советскому спорту".

25 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по рапиду и блицу. Призовой фонд турнира составит 1,1 миллиона $. Фабиано Каруана не примет участия в соревнованиях.