Даниил Дубов: Я выиграл чемпионат мира, но Карлсен играет лучше всех

Шахматы 29 декабря 2018 00:35 Источник: Chess-news

Новый чемпион мира по быстрым шахматам россиянин Даниил Дубов прокомментировал свое выступление на турнире.

- Так сложилось, что чемпион мира - это человек, который выиграл чемпионат мира. Да, я выиграл, я самый счастливый, но, конечно, Магнус играет лучше всех. Мы сыграли с ним много тренировочных матчей - пока он сильней. Если я вдруг стану играть не хуже - обязательно скажу об этом.

Если бы пришлось играть с Карлсеном тай-брейк за первое место - страшно, но что делать. Если хочешь стать чемпионом мира, наверное, придется напрячься пару раз.

Мне кажется, очень важно, что выиграл человек, который не поехал на позорный чемпионат мира в Саудовской Аравии. Все сильные шахматисты, которые туда поехали, на мой взгляд, сделали неправильно. Было очень мало людей из первой сотни, кто не поехал. Для меня это было тяжелое решение, и приятно, что теперь за это мне воздалось, - передает слова Дубова Chess-news.ru.

Напомним, что в последний день соревнований российский шахматист одержал две победы и три раза сыграл вничью, набрав по итогам 15 туров 11 очков. Вторым стал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров (10,5 балла), третьим - американец Хикару Накамура (10,5).