ФИДЕ заключила мировое соглашение с Илюмжиновым

Шахматы 29 декабря 2018 17:03 Источник: FIDE Автор: Спирин Дмитрий

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заключила мировое соглашение с бывшим президентом организации Кирсаном Илюмжиновым.

12 июля комиссия по этике отстранила Илюмжинова, еще занимавшего пост главы ФИДЕ, от работы в организации на 18 месяцев. В августе Илюмжинов обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде.

27 ноября ФИДЕ и экс-президент организации пришли к мировому соглашению, которое было одобрено CAS 21 декабря. Отстранение Илюмжинова завершается в день ратификации независимой группой CAS.

ФИДЕ хотела бы подчеркнуть, что данное соглашение представляет собой полное и окончательное урегулирование спора между ФИДЕ и Кирсаном Илюмжиновым.

Кроме того, Илюмжинов подтверждает, что у него нет претензий к ФИДЕ не только в связи с настоящим спором, но и в рамках остальной его деятельности в организации», – говорится в сообщении на официальном сайте организации.