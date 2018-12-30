Екатерина Лагно: Рада закончить год победой на чемпионате мира

Шахматы 30 декабря 2018 18:33 Источник: ТАСС

Российская шахматистка Екатерина Лагно прокомментировала свою победу на чемпионате мира по блицу.

- Турнир складывался удачно. Конечно, без везения сложно рассчитывать на успех в таких турнирах, но я довольна своей игрой. Несколько раз была на грани, но я рада, что все закончилось успешно. Я не проиграла ни одной партии по ходу турнира - это, конечно, давало психологическое преимущество. Я чувствую себя великолепно, очень рада закончить год такой победой, - приводит слова Лагно ТАСС.

Напомним, что по итогам 17 туров 29-летняя российская шахматистка набрала 13,5 очка.