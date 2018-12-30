Сергей Карякин: Победа Лагно на чемпионате мира - настоящий спортивный подвиг

Шахматы 30 декабря 2018 19:48 Источник: ТАСС

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал победу россиянки Екатерины Лагно на чемпионате мира по блицу.

- Поздравляю Екатерину с победой. Она, как и я, выиграла все возможные титулы, кроме классической шахматной короны. Настоящий спортивный подвиг сыграть и выиграть чемпионат мира, только выйдя из роддома.

Все болельщики привыкли ждать от меня побед, но то, что в этом сезоне я в двух турнирах был в десятке, и за пять дней в Питере проиграл лишь три партии - это внушило оптимизм. В следующем году надеюсь вернуться к своим привычным результатам, - приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, что по итогам 17 туров 29-летняя российская шахматистка набрала 13,5 очка.