Дворкович поблагодарил короля Саудовской Аравии за помощь в проведении чемпионата мира по быстрым шахматам - Советский спорт
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Шахматы14 января 2019 11:12Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Дворкович поблагодарил короля Саудовской Аравии за помощь в проведении чемпионата мира по быстрым шахматам

Президент Аркадий Дворкович поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда за помощь и спонсорскую поддержку в проведении чемпионата мира по рапиду и блицу, прошедшему в Санкт-Петербурге в 2018 году.

"Рад сообщить вам, что чемпионат мира прошел в Санкт-Петербурге с большим успехом и был высоко оценен игроками, официальными лицами, журналистами и гостями. Организаторы турнира получили большое количество благодарственных слов от участников и зрителей. Я хотел бы адресовать эти слова вам, поскольку без вашего спонсорского участия у нас не получилось бы такого замечательного события. Кроме того, мы признательны коллегам из Sela Sport Company, опыт которых помог провести этот турнир на высшем уровне", - говорится в письме Дворковича.

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года прошел в конце декабря в Санкт-Петербурге, при этом турнир носил имя короля Салмана - Саудовская Аравия являлась соорганизатором мероприятия.

#ФИДЕ (FIDE)#дворкович аркадий
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