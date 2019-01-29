Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Шахматы 29 января 2019 15:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

41-летний гроссмейстер из России Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Решение о завершении карьеры я принял еще несколько месяцев назад и теперь, сыграв свой последний турнир, я хочу объявить об этом официально.

Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было непросто, иногда более успешно, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный человеческий опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался отдать все со своей стороны, будучи полностью вовлеченным в свое дело», - приводит слова Крамника официальный сайт супертурнира Tata Steel Chess.

Четырнадцатый чемпион мира завоевал титул по шахматам в 2006 году, уже в 2008 он уступил престижное звание Вишванатану Ананду из Индии.