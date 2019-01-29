Кирсан Илюмжинов: То, что Крамник ушел это удивительно, он в расцвете сил

Шахматы 29 января 2019 16:52 Источник: Телеканал «360°»

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов прокомментировал решение российского гроссмейстера Владимира Крамника завершить карьеру.

- То, что он ушел это удивительно, он в расцвете сил. Мы помним Василия Смыслова, который играл до глубокой старости, Виктор Корчной играл на Всемирной шахматной олимпиаде до 80 лет. Но Крамник решил по-другому, видимо, по-другому видит свое будущее.

Он действительно выдающийся чемпион. Как президент FIDE я неоднократно к нему обращался, чтобы он встретился с юными шахматистами, и он никогда не отказывался. Всю жизнь он доказывает преданность к шахматам. Он останется выдающимся шахматистом и думаю, что он будет и дальше популяризировать игру. Где бы он ни был, я всегда готов быть рядом и помогать ему, - приводит слова Илюмжинова телеканал «360».

Четырнадцатый чемпион мира завоевал титул по шахматам в 2006 году, уже в 2008 он уступил престижное звание Вишванатану Ананду из Индии.