Александр Грищук: Не думаю, что Крамник устал от шахмат, просто уровень его игры немного изменился

Шахматы 29 января 2019 18:12 Источник: «Российская газета»

Трехкратный чемпион мира по блицу, заслуженный мастер спорта России Александр Грищук прокомментировал решение российского гроссмейстера Владимира Крамника завершить карьеру.

- Возможно, дело в том, что он был чемпионом мира и почувствовал, что уже не может бороться снова за это звание. Я не выигрывал мировую шахматную корону, мне сложно судить, но это не исключено. Не думаю, что он устал от шахмат, просто уровень его игры немного изменился, и он решил, что больше так не хочет. Наверное, и Роджер Федерер, если поймет, что у него больше нет шансов выиграть ни одного турнира «Большого шлема», уйдет из тенниса. Но в шахматах нет четырех турниров «Большого шлема», есть только борьба за титул чемпиона мира, - передает слова Грищука «Российская газета».

Четырнадцатый чемпион мира завоевал титул по шахматам в 2006 году, уже в 2008 он уступил престижное звание Вишванатану Ананду из Индии.