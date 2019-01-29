Дмитрий Песков: Вклад Крамника в международные и российские шахматы трудно переоценить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – о решении Владимира Крамника завершить карьеру.
– Вклад Крамника в международные и российские шахматы трудно переоценить. Это величайший шахматист России.
Российские шахматисты признательны Крамнику за его вклад в воспитание юных шахматистов – то, что он делает в рамках «Сириуса», в рамках школы Крамника. Это очень здорово.
Надеемся, что, несмотря на завершение профессиональной карьеры, он не будет терять интереса к подрастающему поколению, – приводит слова Пескова телеканал «360».