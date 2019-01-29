Дмитрий Песков: Вклад Крамника в международные и российские шахматы трудно переоценить

Шахматы 29 января 2019 20:13 Источник: Телеканал «360°»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – о решении Владимира Крамника завершить карьеру.

– Вклад Крамника в международные и российские шахматы трудно переоценить. Это величайший шахматист России.

Российские шахматисты признательны Крамнику за его вклад в воспитание юных шахматистов – то, что он делает в рамках «Сириуса», в рамках школы Крамника. Это очень здорово.

Надеемся, что, несмотря на завершение профессиональной карьеры, он не будет терять интереса к подрастающему поколению, – приводит слова Пескова телеканал «360».