Всемирную шахматную Олимпиаду-2020 презентовали на Российском инвестиционном форуме

Шахматы 15 февраля 2019 13:46 Источник: «Советский спорт»

Первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков дал старт турниру по шахматам Roscongress Cup и посетил презентацию Всемирной шахматной олимпиады 2020 года на стенде ХМАО-Югра на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Глава комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров стал соперником Александра Жукова в гала-матче открытия турнира, прошедшего в «Шахматной гостиной». Матч завершился вничью. Победителем турнира Roscongress Cup для участников Форума стал Евгений Розанов.

Еще один матч Александр Жуков провел с одним из лидеров сборной России Яном Непомнящим на стенде ХМАО-Югра, одной из основных тем которого стала Всемирная шахматная олимпиада 2020 года в Ханты-Мансийске. Губернатор Наталья Комарова презентовала макет спортивного комплекса, который будет возведен в процессе подготовки к турниру, рассказала о спортивном потенциале региона. В работе «Шахматной гостиной» и стенда ХМАО-Югра также принял участие исполнительный директор Российской федерации шахмат Марк Глуховский.

«Я получил большое удовольствие от игры. Хорошо, что шахматы теперь есть и на Форуме в Сочи. А презентации крупнейших спортивных соревнований на экономических форумах стали уже традиционными. Причем через шахматную олимпиаду, через спорт Югра презентует в Сочи свой инвестиционный и туристический потенциал», – отметил Александр Жуков.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Организатор - Фонд Росконгресс. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.