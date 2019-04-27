ФИДЕ увеличила количество партий в матче за звание чемпиона мира до 14 Раньше чемпион и претендент проводили 12 партий

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила формат проведения матча за звание чемпиона мира, сообщает официальный сайт организации.

Во-первых, увеличено максимально возможное количество партий – с 12 до 14. Это решение отражает общее мнение о том, что матч должен продолжаться дольше, при этом его продолжительность останется в разумных пределах. В этой связи количество выходных дней сократится с шести до пяти.

Во-вторых, теперь шахматисты не могут согласиться на ничью раньше 40-го хода черных (до этого раньше 30-го). Ничья раньше 40-го хода черных разрешена только при одобрении судьи в случае троекратного повторения позиции.

В-третьих, минимальный размер призового фонда повышен до двух миллионов евро. При этом победитель получит 60 процентов, а проигравший – 40. Однако если судьба шахматной короны определится на тай-брейке, то распределение произойдет в соотношении 55 на 45.

Наконец, в-четвертых, контроль времени станет классическим: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, и 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

Напомним, действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.