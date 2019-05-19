В четвертьфинале Гран-при ФИДЕ четверо россиян - Советский спорт
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19 мая 2019 19:10ШахматыВолохов Юрий

В четвертьфинале Гран-при ФИДЕ четверо россиян

В Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника завершился первый круг этапа Гран-при ФИДЕ.

Шестеро участников второго круга определись еще накануне. Россиянин Даниил Дубов обыграл голландца Аниша Гири во второй классической партии матча. Российские дерби Александр Грищук – Сергей Карякин и Петр Свидлер – Никита Витюгов завершились победами Грищука и Свидлера. 

Левон Аронян (Армения) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) уступили Яну Непомнящему (Россия) и Радославу Войташеку (Польша) соответственно, а Дмитрий Яковенко - китайцу Вэй И.

Сегодня на тай-брейке выявились два оставшихся за четвертьфиналиста. Американец Хикару Накамура белыми выиграл первую партию в рапид у Теймура Раджабова, вторая встреча завершилась вничью. Другой американский гроссмейстер Уэсли Со белым цветом победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду в первом поединке, во второй партии - ничья.  

Пары второго круга:Накамура (США) – Дубов (Россия), Грищук (Россия) – У. Со (США), Вэй И (Китай) – Я. Непомнящий (Россия), П. Свидлер (Россия) – Р. Войшатек (Польша). Партии второго круга пройдут 20-22 мая.

СТАТИСТИКА

1/8 финала. Непомнящий - Аронян 1,5:0,5, Войташек - Мамедьяров 1,5:0,5, Гири - Дубов 0,5:1,5, Вэй И - Яковенко 1,5:0,5, Карякин - Грищук 0,5:1,5, Витюгов - Свидлер 0,5:1,5, Дуда - Со 1,5:2,5, Раджабов - Накамура 1,5:2,5.

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