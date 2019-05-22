Грищук и Непомнящий – в полуфинале этапа Гран-при ФИДЕ

Александр Грищук (Россия) и Уэсли Со (США) сыграли первую партию в быстрые шахматы вничью, а во второй сильнее был игравший белыми россиянин. Матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу российского гроссмейстера.
Ян Непомнящий (Россия) удержал непростую позицию в первой «быстрой» партии против Вэй И (Китай), а во второй победил своего противника, выиграв матч со счетом 2,5:1,5.
Даниил Дубов (Россия) проиграл Хикару Накамуре (США) в первой партии в рапид, и в ответном поединке россиянину отыграться не удалось. Счет – 2,5:1,5 в пользу американского шахматиста.
Ранее в полуфинал вышел поляк Радослав Войташек, победивший в классике Петра Свидлера – 1,5:0,5.
Полуфиналы пройдет 23-25 мая, финал – 27-29 мая.
Пары полуфинальных матчей:
Хикару Накамура – Александр Грищук, Ян Непомнящий – Радослав Войташек.
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