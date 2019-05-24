Грищук вышел в финал Гран-при - Советский спорт
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24 мая 2019 20:21ШахматыКоноплев Александр

Грищук вышел в финал Гран-при

Грищук ждет соперника по финалу Гран-при.

Российский гроссмейстер Александр Грищук стал первым финалистом Гран-при FIDE.

В полуфинале он обыграл американца Хикару Накамуру со счетом 1,5 – 0,5.

Второй финалист определится на тай-бреке. В нем участвуют россиянин Ян Непомнящий и Радослав Войташек.

По итогам четырех этапов Гран-при определится участник чемпионского матча.

Грищук занимает девятое место в майском рейтинге ФИДЕ.

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