Непомнящий победил в первом Гран-при FIDE

Непомнящий играл белыми фигурами, это была вторая партия тай-брейка в быстрые шахматы. Первая завершилась вничью. Ранее соперники сыграли вничью в двух классических партиях.
Серия Гран-при FIDE состоит из четырех турниров. Два победителя по итогам серии получат право сыграть в турнире претендентов.
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