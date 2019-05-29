Непомнящий победил в первом Гран-при FIDE - Советский спорт
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29 мая 2019 18:43ШахматыВолохов Юрий

Непомнящий победил в первом Гран-при FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил в финале московского Гран-при FIDE, на тай-брейке обыграв соотечественника Александра Грищука.

Непомнящий играл белыми фигурами, это была вторая партия тай-брейка в быстрые шахматы. Первая завершилась вничью. Ранее соперники сыграли вничью в двух классических партиях.

Серия Гран-при FIDE состоит из четырех турниров. Два победителя по итогам серии получат право сыграть в турнире претендентов.

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