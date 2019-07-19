Грищук проиграл в полуфинале второго этапа Гран-при в Риге

Российский гроссмейстер Александр Грищук выбыл из борьбы на этапе Гран-при в Риге. Он проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву по сумме двух партий – 0,5:1,5.
Во втором полуфинале азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил американца Уэсли Со – 1,5:0,5.
По итогам четырех этапов Гран-при будут разыграны две путевки на турнир претендентов.
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