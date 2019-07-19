Грищук проиграл в полуфинале второго этапа Гран-при в Риге На первом этапе победил Ян Непомнящий.

Российский гроссмейстер Александр Грищук выбыл из борьбы на этапе Гран-при в Риге. Он проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву по сумме двух партий – 0,5:1,5.

Во втором полуфинале азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил американца Уэсли Со – 1,5:0,5.

По итогам четырех этапов Гран-при будут разыграны две путевки на турнир претендентов.