Сергей Лазарев стал новым президентом Федерации шахмат Москвы

Кроме того, на собрании организация была переименована в Федерацию шахмат Москвы, был утвержден новый Устав организации, единогласно одобрена новая символика федерации, а также избран Президиум ШФМ и ревизионная комиссия.

Абсолютным числом голосов новым президентом Федерации шахмат Москвы был избран Сергей Лазарев – бизнесмен и кандидат экономических наук, президент Федерации шахмат Центрального федерального округа России, член Наблюдательного совета Российской шахматной федерации. За него проголосовали все 65 делегатов собрания.

После голосования состоялось обсуждение текущих вопросов и проблем шахматной жизни столицы. Собравшиеся задавали вопросы новому президенту федерации, делились своими проблемами.

Главным вопросом для Москвы все эти годы остается отсутствие городского шахматного клуба. Сергей Лазарев рассказал, что в самое ближайшее время на Тверском бульваре откроется Московская шахматная гостиная, а вопрос городского клуба уже находится в процессе решения.

– Главный вопрос, сдерживающий развитие московских шахмат, - это отсутствие своего дома, помещения, в котором проводились бы ключевые шахматные события города, – сказал президент ФШМ. – Учитывая, что согласно опросам, в шахматы в Москве играет более 600 тысяч человек, а в год проводится более 1500 турниров, эта проблема видится особенно актуальной. Мы рассчитываем на поддержку мэрии Москвы в решении этого вопроса.

Помимо этого, Сергей Лазарев рассказал о ближайших планах организации и решении проблем с банковским счетом, о проведении крупнейшего турнира под открытым небом 27 июля на празднике Москомспорта в Лужниках, о новой системе взаимодействия с окружными федерациями шахмат Москвы и о многом другом.

– Я бы хотел поблагодарить всех делегатов, а также Владимира Мироновича Палихату и руководство Российской шахматной федерации за оказанное доверие и поддержку. У нас была достаточно интенсивная предвыборная кампания: практически каждый день на протяжении нескольких месяцев мы проводили встречи с представителями и членами Шахматной федерации Москвы, изучая ситуацию шахмат в городе, – отметил Сергей Лазарев. – Я благодарен всем членам моей команды за их работу и поддержку. Мы уже работаем над выполнением наших обещаний, данных перед выборами.

Нового президента поздравил глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

- Прежде всего, хочу поблагодарить предыдущего руководителя Федерации шахмат Москвы Владимира Палихату, - сказал президент РШФ Андрей Филатов. - Владимир Миронович очень много сделал для шахмат. В Москве в 2012 году прошел матч на первенство мира в Третьяковской галерее, турнир претендентов в 2016 году и множество других соревнований. В свою очередь, поздравляю Сергея Лазарева с безоговорочной победой на выборах. Прекрасно, что на руководящую должность пришел сильный руководитель, который не только любит шахматы, но и очень здорово ориентируется в бизнесе. От лица РШФ хочу пожелать ему удачи.