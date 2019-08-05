Скончался трехкратный чемпион мира по шахматам среди инвалидов Андрей Терсинцев

Победитель трех юниорских чемпионатов мира среди инвалидов пензенец Андрей Терсинцев скончался в возрасте 21 года.
Об этом сообщила региональная общественная организация инвалидов-спортсменов «Поволжье».
Терсинцев с детства был прикован к инвалидному креслу. Шахматами он стал заниматься в 10 лет. Уже через два года Андрей выиграл первый тур.
В 2017 году Андрей женился на девушке Яне. Позже у пары родилась дочь.
Фото: vk.com
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