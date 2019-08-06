Чемпионы России по шахматам определятся в Удмуртии Суперфиналы 72-го чемпионата России среди мужчин и 69-го чемпионата России среди женщин пройдут с 9 по 23 августа в Удмуртской Республике.

С 9 по 12 августа местом проведения соревнований станет Музей-усадьба П.И. Чайковского в городе Воткинск (ул. Чайковского, 119). С 13 по 23 августа турнир переместится в Ижевск: шахматисты будут играть в Доме дружбы народов (ул. Орджоникидзе, 33а).

В мужском турнире сыграют: Владислав Артемьев (2757), Никита Витюгов (2728), Максим Матлаков (2710), Евгений Томашевский (2706), Дмитрий Яковенко (2704), Эрнесто Инаркиев (2682), Владимир Федосеев (2671), Кирилл Алексеенко (2668), Александр Мотылев (2668), Алексей Дреев (2662), Алексей Сарана (2655) и Александр Предке (2650).

В женском турнире выступят: Александра Горячкина (2564), Александра Костенюк (2507), Валентина Гунина (2497), Алина Кашлинская (2491), Ольга Гиря (2462), Наталья Погонина (2457), Анастасия Боднарук (2429), Полина Шувалова (2419), Елена Томилова (2376), Дарья Чарочкина (2352), Маргарита Потапова (2335) и Зарина Шафигуллина (2332).

Церемония открытия состоится 9 августа под открытым небом на территории Музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске. Вход для гостей осуществляется строго по приглашениям, для прессы – по списку.

Сбор гостей – с 17:00. Пресс-подход с участием главы Удмуртской Республики, представителей Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко состоится в 17:45. Официальная часть церемонии открытия, на которой будет также проведена жеребьевка, начнется в 18:00.