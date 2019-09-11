Аркадий Дворкович: Турниры в Сколково? Шахматы – только первая ласточка В Сколково пройдет первый этап женской серии Гран-при ФИДЕ.

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который является председателем фонда «Сколково», высказался о спортивных планах развития инновационного центра.

«Шахматы – это только первая ласточка, – сказал Дворкович. – Мы уже проектируем и начинаем строить спортивные объекты. Они не будут сверхдорогими, наоборот, скромными, но позволят проводить международные турниры».

Напомним, с 11 по 23 сентября в инновационном центре «Сколково» пройдет первый этап женской серии Гран-при ФИДЕ 2019/2020. Во вторник состоялась торжественная церемония открытия турнира.