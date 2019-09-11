Аркадий Дворкович: В следующий раз серия женского Гран-при пройдет не только в Европе

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил о том, что места проведения этапов женского Гран-при будут меняться.
С 11 по 23 сентября первый этап Гран-при пройдет в Сколково. В нынешнем сезоне этапы турнира также примут Монако (2-15 декабря), Лозанна (1-20 марта), Сардиния (20 мая – 10 июня).
«Географию шахмат будем расширять, – сказал Дворкович. – В следующий раз будет представлена не только Европа. Интерес есть и от Китая, и от Африки. Ведем переговоры с Федерацией шахмат США».
Серия Гран-при станет отборочным этапом к турниру претенденток, который состоится в 2021 году.
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