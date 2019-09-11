Аркадий Дворкович: Три российских гроссмейстера могут отобраться на турнир претендентов - Советский спорт
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11 сентября 2019 11:02ШахматыЛипкин Антон

Аркадий Дворкович: Три российских гроссмейстера могут отобраться на турнир претендентов

Турнир претендентов пройдет в 2020 году в Екатеринбурге.

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о шансах российских гроссмейстеров отобраться на турнир претендентов, который пройдет в 2020 году в Екатеринбурге.

«Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук и Сергей Карякин – все из них могут отобраться на турнир претендентов, – сказал Дворкович. – Даже не один, а три российских гроссмейстера способны отобраться».

Напомним, в понедельник президентский совет ФИДЕ принял решение о проведении турнира претендентов в Екатеринбурге. Его победитель получит право сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

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