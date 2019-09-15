12 российских шахматистов сыграют в третьем раунде Кубка мира Семеро российских шахматистов: Пётр Свидлер, Александр Грищук, Максим Матлаков, Дмитрий Яковенко, Даниил Юффа, Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко – вышли в третий раунд Кубка мира в Ханты-Мансийске по итогам тай-брейка второго круга.

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Отметим, что Свидлер переиграл соотечественника Андрея Есипенко. Обе партии в классические шахматы завершились вничью, а в рапиде Свидлер одержал две победы.

Россиянин Евгений Наер уступил голландцу Анишу Гири только по итогам армагеддона – первого на турнире в Ханты-Мансийске.

Накануне по итогам двух классических партий в третий раунд Кубка мира вышли пятеро российских гроссмейстеров: Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.

Общий призовой фонд турнира, который завершится 30 сентября, составляет 1 600 000 долларов США. Финалисты Кубка мира получат путевки в турнир претендентов-2021.