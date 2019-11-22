Непомнящий занимает восьмое место в рамках седьмого этапа Grand Chess Tour в Индии Сегодня были сыграны первые три тура соревнований по быстрым шахматам.

Загрузка...

29-летний российский гроссмейстер Ян Непомнящий неудачно стартовал в рамках заключительного этапа Гранд-тура в индийском Калькутте.

В двух первых встречах Непомнящий не смог набрать ни одного очка, уступив норвежцу Магнусу Карлсену и голландцу Анише Гири. Затем была одержана победа над индийцем Вишванатаном Анандом.

Таким образом, россиянин занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав два очка из шести возможных. Лидерство захватил Карлсен (5), вторым идет американец Хикару Накамура с четырьмя баллами.

Следующим соперником Непомнящего станет еще один представитель Индии Пентала Харикришна.