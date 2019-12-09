Андрей Филатов: Все международные соревнования ФИДЕ в России пройдут в намеченные ранее сроки - Советский спорт
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09 декабря 2019 15:23ШахматыВолохов Юрий

Андрей Филатов: Все международные соревнования ФИДЕ в России пройдут в намеченные ранее сроки

Президент ФШР Андрей Филатов прокомментировал решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

- Как я ранее сообщал, все соревнования ФИДЕ в нашей стране пройдут в объявленные ранее сроки. В конце декабря этого года мы ждем любителей шахмат в Москве на чемпионате мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана. В январе во Владивостоке пройдет вторая половина матча на первенство мира среди женщин между Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Александрой Горячкиной (Россия). В марте-апреле 2020 года Екатеринбург примет турнир претендентов. В июле-августе следующего года Ханты-Мансийск и Москва станут местом проведения Всемирной шахматной Олимпиады, первой Паралимпиады и Конгресса ФИДЕ.

Мы благодарим ФИДЕ за доверие, оказанное нам в вопросе проведения и организации крупнейших международных соревнований.

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